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    Двое сыновей Зидана отправятся в предсезонный тур «Реала»

    Стал известен список из 25 игроков «Реала», которые отправятся в предсезонный тур в Северную Америку. Сегодня мадридская команда вылетит в Канаду и будет тренироваться в Монреале. Соперниками сливочных в межсезонье станут «ПСЖ», «Челси» и «Бавария».

    Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес, Алекс Кранинкс, Люка Зидан.

    Защитники: Данило, Рафаэль Варан, Марсело, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Филипп Линхарт, Альваро Техеро, Ашраф Хакими.

    Полузащитники: Каземиро, Иско, Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Мартин Эдегор, Энцо Зидан, Алейш Фебас.

    Нападающие: Карим Бензема, Хесе, Борха Майорал, Мариано Диас.

    Источник: ФК «Реал»

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    17.07.2016 16:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      Den_N_V 17 июля 2016, 21:39

      А где же А́льваро Бо́рха Мора́та?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Den_N_V 19 июля 2016, 09:31

      у всех кто играл на Евро - дополнительный отпуск, сколько можно одно и тоже спрашивать!?

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 17 июля 2016, 16:37

      ЖЕЛАЮ УДАЧИ Реалу!!!!!

      0
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