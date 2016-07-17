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    Моуринью намерен приобрести в «МЮ» Фабиньо

    «Манчестер Юнайтед» продолжает работу в летнее трансферное окно. В сферу интересов английского клуба попал защитник «Монако» Фабиньо, в услугах которого заинтересован новый наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, желающий укрепить линию обороны команды.

    Сообщается, что монегаски намерены расстаться с 22-летним бразильцем только в том случае, если за него будет предложено как минимум 20 миллионов евро.

    В приобретении Фабиньо, который в прошлом сезоне чемпионата Франции провел 34 матча и забил шесть голов, также заинтересована «Барселона».

    Источник: The Sun

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    17.07.2016 13:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Alidan 17 июля 2016, 14:45

      надо ато Ван гал не тех покупал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 июля 2016, 13:22

      МЮ сильно тратится на укрепление

      0
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