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    Шатов: «На Евро-2016 игроки сборной России не бились за страну»

    Полузащитник сборной России Олег Шатов назвал причины, по которым национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы.

    — Как прошло ваше возвращение к жизни после чемпионата Европы?

    — Немного легче, чем могло бы. Мы прилетели 21-го, а уже 22-го супруга родила второго сына, поэтому мысли были только об этом. Для меня семья — это самое важное в жизни. Когда не было ее, не было детей — был футбол. А сейчас — только семья. Поэтому я сразу переключился. Не то чтобы забыл обо всем, но футбол ушел на второй план. Хотя, конечно, выводы делал: да, то, что произошло, было неприятно, больно, мы не оправдали надежд, подвели страну, родных, близких, которые болели за нас. Но нужно идти дальше. Кто смотрит только в прошлое, останется без будущего. Мне 25 лет, и у меня как у футболиста, и у сборной России в целом это будущее есть. И из любого плохого опыта все равно нужно извлечь урок и, скажу еще раз, идти дальше.

    — Вы читали интервью Леонида Слуцкого после Евро?

    — Читал, да.

    — Он прав в своих выводах?

    — Я думаю, да. Для многих это интервью наверняка стало откровением.

    — И для вас?

    — Для меня нет. Но для тех, кто боялся говорить правду о тех проблемах, которые существуют в нашем футболе, наверняка стало. Он все сказал по делу и так, что это понятно даже тому, кто только иногда интересуется тем, что у нас происходит.

    — Поделитесь тогда вашими собственными выводами: что у вас лично не получилось на Евро? Или не получилось у всей команды, а не именно у Олега Шатова?

    — У нас все-таки командный вид спорта, от одного человека не все зависит. Мы все должны быть вместе, биться друг за друга, за страну. Этого не было. Да, можно плохо играть в футбол. Немцы, итальянцы могут быть лучше тебя индивидуально, быстрее, но борьба, желание отдать все силы друг за друга — вот этого нам не хватило. И именно поэтому нам по праву предъявляют претензии.

    — Это самое тяжелое из всех ваших поражений?

    — Я думаю, в моей карьере — да. После чемпионата мира такого не было, все проходило немного проще. А здесь мы хотя и со скрипом вышли из группы, заскочили в последний вагончик, но ехали туда с большими надеждами. Да, потеряли перед стартом двух лидеров, Денисова и Дзагоева, но повлияло не это или что-то другое само по себе, а разные детали в совокупности. Можно много придумать, пальцев двух рук не хватит, но исход один: мы провели три игры, не показали того, что могли бы показать, и поехали домой.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.07.2016 12:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 28 июля 2016, 20:55

      Не было семьи-был футбол,т.е. работа. Дети появились и футбол (работа) отошел на второй план...Странно,но у любого работяги от рождения второго ребёнка эта самая работа на первый план выходит(((.Да ещё в 25 лет. На трёх работах воло*бят порой...

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 18:27

      .....хоть один сделал жалкую попытку извиниться и признать ошибки!!!

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 июля 2016, 16:29

      Ты бы еще через год сказал.... Народ-то видит....

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июля 2016, 14:29

      У одного жена рожала, другого семья на пляже ждала, третий о вечеринке в Монте-Карло уже мечтал. Никому это ЕВРО не нужно было. Вот и итог!

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 июля 2016, 14:28

      Олег, ТЫ ЁБНУТЫЙ ? https://www.youtube.com/watch?v=4Z01nQnCTAc

      -1
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      Рейтинг: +2771

      волчарик 15 июля 2016, 13:58

      сыграли конечно ужасно но мне людей не понять не извиняются-плохие, признают ошибки-еще хуже,а если бы перед че сказали что не умеют играть и не поехали в сборную-были бы враги народа?

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > волчарик 15 июля 2016, 18:23

      ....та ну почему же?..кто то считает жиркова, что он - враг народа???....хотя у меня есть инсайдероская информация, что он умышленно нагрубил слуцкому, что бы не ехать на евро!...а шатова ни кто и не материт за то, что он извиняется!!!...если бы они извинились сразу и все, то мы бы все давно уже забыли об этом

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 июля 2016, 13:51

      Бубнова слушайте и читайте. Он до Евро говорил, что мы там лишние и попали случайно.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Стаz 15 июля 2016, 18:19

      ....та это жешь не тока викторыч говорил!

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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 15 июля 2016, 13:47

      футбол на втором месте, хммм....даже блять не знаю что сказать, хотя пожалуй есть, амбиций что-то выиграть 0!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 июля 2016, 13:37

      главное, все же, тренерские ошибки.
      1. Состав. Либо Шатов-Дзюба, либо Мамаев-Смолов. Вместе они не могут, а двух недель, чтобы построить новые связи Слуцкому не хватило. Это его ошибка. Головина, конечно, надо было подпускать осторожнее. Справа должен быть Самедов. Кокорину место найти трудно. В нападении не эффективен, обороняться не умеет. Переоценили. Широков был не нужен. В защите беда, но это уже не вина Слуцкого.
      2. Тактика.
      Просто отсутствовала. При таком составе нужны три центральных и поменьше нападающих.
      3. Подготовка. Явно были не готовы. На фоне словакии даже еле ползли.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Бриг 15 июля 2016, 15:59

      Поставил нападающих Смолова и Кокорина играть в полузащиту, которые в клубах никогда полузащ не играют. Есть Самедов и Торбинский. Мог бы быть Жирков. В опорной Иванов не сыграл ни минуты, в заявке мог бы быть Тарасов вместо Юсупова.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июля 2016, 13:09

      Спрашивается???? А херли вы поперлись тогда если даже бороться то и не собирались....отдали бы это место Кипру к примеру.....так они бы пусть и проиграли бы но борьбу уж точно показали бы

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > алекс88 15 июля 2016, 18:26

      ....да???...а хто же тогда деньги будет зарабатывать на клубы в монте карло???...они же поехали зарисоваться, что бы продать себя подороже в евро клубы...но, когда ощутили свой истинный уровень - было уже поздно!!!

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