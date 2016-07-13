Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вольфсбург» близок к приобретению Дзадзы

    Форвард «Ювентуса» Симоне Дзадза, по всей вероятности, продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Приобретение 25-летнего игрока сборной Италии обойдется «волкам» в 25 миллионов евро. «Бьянконери», по информации СМИ, ранее были намерены выручить от продажи нападающего не менее 30 миллионов.

    В прошедшем розыгрыше Серии А Дзадза принял участие в 19 матчах, записав в свой актив пять голов. На прошедшем Евро-2016 игрок провел три поединка в составе «скуадры адзурры» и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11