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    Сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией

    Сборная России в скором времени может провести товарищеский матч с командой Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель Ассоциации белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян.

    «Идет рабочий процесс по выбору контрольных матчей, в том числе и с Российским футбольным союзом. Во время чемпионата Европы-2016 общались с представителями РФС, взаимный интерес между сторонами присутствует. Говорить о том, что матч между Белоруссией и Россией состоится, пока преждевременно», – сказал Сафарьян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 15:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 июля 2016, 20:27

      сборная россии-странный предмет,вроде бы есть,а вроде бы нет...

      1
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      Рейтинг: +44

      AlMann 13 июля 2016, 18:05

      На картошку играют?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 июля 2016, 17:35

      Думаю ооочень достойно серьйозный соперник,отнестись нужно с предельной уважухой...

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 июля 2016, 17:07

      И кто же это за Россию будет сражаться не жалея себя ?? неужели опять не сделаем коренных выводов и перемен !!--неужели опять вся шелупонь на поле полезет ?

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > serhz 13 июля 2016, 17:16

      Остынь...не бери в голову,а могет это прощальный матч "героев-буратинок"?
      Типа прости-прощай....

      -1
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      Рейтинг: +11

      сега8916 13 июля 2016, 16:17

      нашли равного соперника

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 июля 2016, 15:44

      Не можно.
      А то глядишь .заразят братишек белорусских синдромом "буратинок"
      -начнут денех у Бацьки требовать,в раздевалку шампанское,а на поле в кроссовках гулять с барышнями.....))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июля 2016, 15:29

      Сборная Беларуси не тренировалась после окончания отбора на Евро-2016, так как нет денег. Так что, россияне будут праздновать долгожданную победу)))

      1
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 13 июля 2016, 15:25

      Если так, то будут скучные 0-0

      2
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      Рейтинг: +22

      SER-B 13 июля 2016, 15:18

      Зачем? мы же с ними год назад уже встречались!!

      -1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > SER-B 13 июля 2016, 16:36

      Так выиграли же.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 июля 2016, 15:10

      Как раз наш уровень.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Тraumtanzеr 13 июля 2016, 15:28

      Беларусь и Францию била.Команда не высшего класса, но достойный соперник

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