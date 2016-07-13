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    «Лестер» готов платить Канте более 100 тысяч в неделю

    «Лестер Сити» продолжает рассчитывать на полузащитника Н'Голо Канте. Ранее француз отказался подписывать новый контракт с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю, руководство клуба занялось разработкой соглашения на еще более привлекательных для него условиях.

    Известно, что Канте входит в трансферные интересы ведущих европейских клубов, в том числе «Челси», «Ювентуса» и «Реала». В прошедшем сезоне Канте провел 37 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.07.2016 06:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 июля 2016, 15:05

      это сезон бегал хорошо , а сможет ли следующий ??? вопрос????

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 13 июля 2016, 10:07

      надо продовать врятли лестер достигнет такогоже результата в этом сезоне да и в еврокубки может врятли попасть

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 июля 2016, 09:37

      Канте надо обязательно сохранять,он - системообразующий игрок

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      Рейтинг: +132

      murakami777 13 июля 2016, 08:40

      перебьют ставку...тяжко Лестеру будет тягаться с толстосумами

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