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    Клопп предложил Балотелли искать новую команду

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не видит итальянского нападающего Марио Балотелли в своей команде в будущем сезоне.

    «С того момента как Балотелли вернулся в клуб, я не могу ничего плохого о нем сказать. Все процессы идут в рабочем темпе, мы делаем все, чтобы он набрал форму. Мне хочется, чтобы он стал прежним Балотелли, которым был до травмы. Талант остался при нем, в этом нет никаких сомнений.

    Сейчас складывается такая ситуация, что он должен бороться за место в составе с другими игроками. Уверен, есть клуб, которому нужен новый Марио Балотелли. Наступает время принимать решения, и я стараюсь помочь Марио в наборе формы. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем», – приводит слова Клоппа Four-Four-Two.

    Напомним, прошлый сезон Балотелли провел в составе «Милана» на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -130

      калач 13 июля 2016, 11:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Балотелли бист Клоп ему просто завидует(играл всю жизнь в третьем диве Герм)

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 июля 2016, 09:40

      Клопп знает что делает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 13 июля 2016, 09:40

      Он теперь даже милану не нужен

      2
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