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    Следующим клубом Росицки может стать «Спарта»

    По информации isport.blesk.cz, полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки можеть стать игроком «Спарты». Напомним, что нынешним летом истекло соглашение 35-летнего игрока с «Арсеналом», в составе которого в прошедшем сезоне он принял участие всего в одном матче – в Кубке Англии.

    У Росицки также имеются и другие варианты продолжения карьеры. Чех намерен принять решение о своей дальнейшей судьбе через две-три недели. Напомним, именно в пражском клубе хавбек начинал свой футбольный путь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2016 21:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 июля 2016, 22:20

      В Анжи его, к своёму тренеру. Явно картины не испортит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Juve1897 13 июля 2016, 08:19

      Да на пенсию пора

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