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    Сапета: «Игроков «Динамо» нужно ругать»

    Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал победу команды над «Тюменью» в 1-м туре первенства ФНЛ.

    «Я рад, что вернулся в «Динамо» спустя три года и вышел в майке команды в первой игре. Очень позитивное настроение у меня, игра прошла под нашу диктовку, выполнили установку тренера, забили три мяча, могли забить больше. Я слышал, как болельщики скандировали мое имя, это дает еще больше эмоций и запредельного настроя. Спасибо им огромное. Но тренер видит наши недочеты, так всегда будет. Правильно, нас надо ругать, не всегда нужно хвалить», – заявил Сапета.

    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2016 00:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 июля 2016, 15:02

      Верните Чичерина ещё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2016, 10:16

      и из редко бить !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 12 июля 2016, 09:33

      Главное и дальше набирать обороты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Tygamiz 12 июля 2016, 07:56

      Первый матч неплохо сыграли, главное, не останавливаться теперь.

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 июля 2016, 00:28

      Сан Саныч играй!))

      0
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