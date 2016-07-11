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    «Вест Хэм» на год арендовал бывшего полузащитника «Рубина»

    Бывший полузащитник «Рубина» Гекхан Торе, представляющий «Бешикташ», на правах аренды перешел в «Вест Хэм». Как сообщает официальный сайт английского клуба, в составе команды турецкий хавбек проведет предстоящий сезон. За аренду игрока «молотобойцы» заплатили 2,5 миллиона фунтов и имеют право выкупа за 10 миллионов.

    В прошедшем сезоне Торе провел за «Бешикташ» в турецкой Суперлиге 24 матча, в которых забил четыре гола.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    11.07.2016 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 11 июля 2016, 17:47

      Вот это я понимаю реализация,забивает в каждом 6 матче.
      Тот же Шницель и то меньше смог...

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