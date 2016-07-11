«Вест Хэм» на год арендовал бывшего полузащитника «Рубина»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекхан Торе, представляющий «Бешикташ», на правах аренды перешел в «Вест Хэм». Как сообщает официальный сайт английского клуба, в составе команды турецкий хавбек проведет предстоящий сезон. За аренду игрока «молотобойцы» заплатили 2,5 миллиона фунтов и имеют право выкупа за 10 миллионов.

В прошедшем сезоне Торе провел за «Бешикташ» в турецкой Суперлиге 24 матча, в которых забил четыре гола.