Рейнгольд: «Гризманн – не Платини, в нем нет ничего особенного»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд назвал нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим игроком Евро-2016. Отметим, что на данном турнире француз с шестью голами стал лучшим бомбардиром.

«Лучшим игроком турнира я бы назвал Антуана Гризманна. Конкретно на этом турнире он хорошо себя проявил. Но в финале у него не получилось, потому что с ним играли персонально и лишили его пустых зон, которые были в матче против немцев. Он все время попадал в клещи португальских защитников, хотя у него был один голевой момент.

Было видно, что Гризманн, несмотря на молодость, очень ответственно подошел к этой игре. По этой причине, как мне кажется, он перегорел. Допускаю и «звездную болезнь», но это вряд ли. Более того, отмечу, что в этом футболисте нет ничего особенного, хотя турнир ему и удался. В этой связи он и не вызывался в одно время в сборную. В этот раз в команду попал – «выстрелил». Но на турнире я увидел мало игроков, которых можно было бы назвать мастерами большого класса. Но это лишь мое мнение. Гризманн – не Платини», – сказал Рейнгольд.