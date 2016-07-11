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  • Рейнгольд: «Гризманн – не Платини, в нем нет ничего особенного»

Рейнгольд: «Гризманн – не Платини, в нем нет ничего особенного»

11 июля 2016, 12:16
8

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд назвал нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим игроком Евро-2016. Отметим, что на данном турнире француз с шестью голами стал лучшим бомбардиром.

«Лучшим игроком турнира я бы назвал Антуана Гризманна. Конкретно на этом турнире он хорошо себя проявил. Но в финале у него не получилось, потому что с ним играли персонально и лишили его пустых зон, которые были в матче против немцев. Он все время попадал в клещи португальских защитников, хотя у него был один голевой момент.

Было видно, что Гризманн, несмотря на молодость, очень ответственно подошел к этой игре. По этой причине, как мне кажется, он перегорел. Допускаю и «звездную болезнь», но это вряд ли. Более того, отмечу, что в этом футболисте нет ничего особенного, хотя турнир ему и удался. В этой связи он и не вызывался в одно время в сборную. В этот раз в команду попал – «выстрелил». Но на турнире я увидел мало игроков, которых можно было бы назвать мастерами большого класса. Но это лишь мое мнение. Гризманн – не Платини», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат Европы Франция Гризманн Антуан Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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Totti11
1468232571
Е.....ть он эксперт!!!
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Ker0s
1468236467
Согласен. Далеко не Платини, увидите, в этом сезоне про него все забудут.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468238503
Бурчит старик, как и прежде... хотя по сути на сей раз прав.
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ArReal
1468248858
а старым маразматикам хоть кол на голове чеши-у них всё Пеле Король футбол и те кто 1 000 лет назад играл всегда лучше будут...
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папа сибиряк
1468249140
сумбурная невнятная речь и мысли, на словесную окрошку похоже
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SanekGol
1468251520
Маразматит нехило Альпенгольд
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Tabasik007
1468263194
Словесная окрошка +++
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zra78
1468271142
А сам то ты что?
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