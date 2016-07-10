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    Бубнов: «Португальцы могут преподнести сюрприз в финале»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как сложится финал Евро-2016 между сборными Португалии и Франции, который начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

    «Португалия – очень неудобный для Франции соперник. Закрыть лидеров португальской команды будет тяжело. Пара стандартов, которые реализует, например, тот же Роналду – и вот уже у французов проблемы. А на стандарты Португалия наверняка будет рассчитывать, играть будет от обороны, так как понимает, что открываться в матче с французами опасно. И хозяевам турнира будет непросто справиться с такой тактикой своего соперника. И хоть поставил бы я на победу французов, допускаю, что португальцы могут преподнести сюрприз», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.07.2016 14:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 июля 2016, 17:02

      Согласен и даже по игре!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7798

      BarStep 10 июля 2016, 16:49

      Согласен, в серии пенальти

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