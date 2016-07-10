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    Зозуля: «Мы едем и не знаем, будет команда или не будет»

    Форвард «Днепра» Роман Зозуля рассказал о ситуации в клубе. Напомним, что команду из Днепропетровска покинули ведущие футболисты, а будущее клуба пока не определено.

    – С каким настроением едете на сбор команды?

    – Мы едем и не знаем, будет команда или не будет. Да, будем готовиться, как говорят тренеры для себя. Вот и едем для себя тренироваться.

    – Вы остаетесь в клубе?

    – Пока никто ничего не знает. Едем на сбор, потом вернемся со сбора, но если все так и будет продолжаться, то все футболисты будут уходить.

    – Но хоть что-то позитивное есть?

    – Нет, ничего позитивного. Мы уже 11 месяцев в негативном состоянии.

    Конечно, хорошо, что сборы проплатили, хотя не знаю, зачем нам нужно было куда-то лететь в Голландию. У нас база хорошая, можно было остаться тут и тренироваться в Приднепровске, а эти деньги, которые потратили на сборы, лучше бы отдали работникам клуба.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    10.07.2016 08:14
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 июля 2016, 08:54

      Привет Бене Коломе! )))

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