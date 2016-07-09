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    Гвардиола: «Моуринью – это не проблема»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал то обстоятельство, что в АПЛ ему вновь предстоит соперничать с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Не вижу в этом проблемы. Он хочет побеждать, я хочу побеждать, мы довольно хорошо знаем друг друга с того времени, когда я работал в «Барселоне». Хорошо, что в АПЛ есть топ-тренеры, потому что такое соперничество позволяет мне расти.

    Это выводит меня на новый уровень, конкуренция заставляет выигрывать большие турниры – такие, как Лига чемпионов. В таких условиях становится ясно, настолько ли ты хорош, чтобы работать в командах вроде «Барселоны», «Реала», «Баварии» или «Манчестер Сити». Но здесь я только начинаю», – сказал Гвардиола.

    Источник: Football Espana

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    09.07.2016 01:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -130

      калач 9 июля 2016, 10:04

      МЮ давно на 14 месте не был, ничего в этом сезоне будет

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > калач 9 июля 2016, 14:44

      слабейшим за последние десятилетия составом МЮ и тренером-физруком они в этом году финишировали 5-м, а с усилением состава и топ-тренером они еще ниже будут?)))

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > diadushka 11 июля 2016, 11:36

      причём закончили на 5-м месте разделив очки с тем же "сити")) и причём по личным встречам МЮ бы прошёл в ЛЧ, но, всё решила разница мячей

      0
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      Рейтинг: -130

      калач > diadushka 11 июля 2016, 16:25

      если Моур топ-тренер чего его погаными тряпками посреди сезона выгнали?
      (а ВанГал физручелло это да)

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 9 июля 2016, 09:02

      Пеп, Моуринью, Клопп - хороший чемпионат

      2
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      Рейтинг: -130

      калач > Тони Монтана 9 июля 2016, 10:01

      Ибра

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      Рейтинг: +139

      palych1974 9 июля 2016, 04:28

      Насколько кто из вас хорош может показать только "чистый" эксперимент - Пеп и Моур возглавляют условный "Оренбург" (ничего против "Оренбурга"не имею) с минимальным бюджетом и доказывают свою состоятельность)))

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      Рейтинг: +139

      palych1974 > shlomo 9 июля 2016, 11:30

      Всё равно - "Оренбургу" - удачи!
      Как говорится, первый раз в первый класс!
      Может первый блин и не выйдет комом...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > palych1974 9 июля 2016, 14:40

      А разве в 2004-м с Порту и в 2010-м с Интером Моур не доказал, чего он стоит?
      Это хорошие клубы, возразишь ты?))) Да очень даже хорошие, но игроков супер-звезд уровня Барсы и Реала у них не было! На 90% заслуга Моура, просто об этом все подзабыли!
      А указанный тобой Оренбург - это российский клуб, а значит априори безнадежен............ни один тренер не поможет! Да молодцы, вышли в РФПЛ, но РФПЛ это разве уровень?)))

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      Рейтинг: +139

      palych1974 > diadushka 9 июля 2016, 18:17

      Согласен! Только в "Порту" играли лучшие игроки Португалии, а свой "Интер" владелец заводов, газет, пароходов (то есть Моратти) называл "сборной мира" - что по сути было очень недалеко от истины. Так что при всём уважении к двум вышеобозначенными тренерам - чистоты эксперимента не хватает.

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