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    «Реал» отдаст Эдегора в аренду в Германию

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор следующий сезон проведет в аренде.

    Сообщается, что с большой долей вероятности футболист продолжит свою карьеру в одном из немецких клубов. Ранее появлялась информация о том, то им интересовалась «Бавария».

    В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Реал Кастилью» в третьем по силе дивизионе испанского чемпионата, провел там 38 матчей и забил один гол.

    Источник: Sport Mediaset

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    08.07.2016 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 8 июля 2016, 23:01

      Бавария ? Толку ему в аренду в Баварию уходить ... Да и Баварии толку от него .... Ему надо переходить в клуб, где его смогут обеспечить постоянной игровой практикой, а это сможет ему предоставить в лучшем случае середняк бундеслиги

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > К.Серж.А 9 июля 2016, 15:39

      .........скорее середняк 2-й немецкой лиги

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