«Реал» отдаст Эдегора в аренду в Германию

Бавария ? Толку ему в аренду в Баварию уходить ... Да и Баварии толку от него .... Ему надо переходить в клуб, где его смогут обеспечить постоянной игровой практикой, а это сможет ему предоставить в лучшем случае середняк бундеслиги
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор следующий сезон проведет в аренде.
Сообщается, что с большой долей вероятности футболист продолжит свою карьеру в одном из немецких клубов. Ранее появлялась информация о том, то им интересовалась «Бавария».
В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Реал Кастилью» в третьем по силе дивизионе испанского чемпионата, провел там 38 матчей и забил один гол.