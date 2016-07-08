«Реал» отдаст Эдегора в аренду в Германию

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор следующий сезон проведет в аренде.

Сообщается, что с большой долей вероятности футболист продолжит свою карьеру в одном из немецких клубов. Ранее появлялась информация о том, то им интересовалась «Бавария».

В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Реал Кастилью» в третьем по силе дивизионе испанского чемпионата, провел там 38 матчей и забил один гол.