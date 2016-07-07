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    Путин создал штаб по обеспечению безопасности на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании оперативного штаба по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедерации-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.

    «Образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Установить, что руководителем данного межведомственного оперативного штаба по должности является первый заместитель директора ФСБ РФ», – говорится в указе.

    Источник: ТАСС

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    07.07.2016 17:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +98

      Стивен 7 июля 2016, 20:16

      не в тему, но что случилось с конкурсом прогнозов?

      1
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      Рейтинг: +288

      Cнег 7 июля 2016, 20:00

      Подписать Указ ума много не надо... А деньги на Силы и Средства для осуществления этой затеи опять с народа? ДОКОЛЕ? Когда прекратите истязать народ, от которого вы никогда не уйдёте?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июля 2016, 19:23

      Будет ли вообще это мероприятие?

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июля 2016, 19:40

      Время истекло...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > rm4612 7 июля 2016, 19:56

      Стихия времени не подвластна.

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июля 2016, 20:04

      ...."времени стихия потому что неподвластная придет"!!! (Магистр Йода. Звездные войны)

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 июля 2016, 17:48

      Конкурс екнулся

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > тигрик 7 июля 2016, 18:12

      Кто знает... Может, все только "начинается"...?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июля 2016, 18:34

      Приколи если все ставки потеряются...вот буря будет на сайте))))

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > тигрик 7 июля 2016, 18:45

      Дык, а я к чему веду? Потеряются, затеряются, затрутся, подотрутся, смажутся, соскочат, поплывут, полиняют, переиграются...
      Ежели что, я то скрин сделал))).

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      Рейтинг: +806

      тигрик > ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июля 2016, 20:15

      я тож системе не доверяю,все скриню))))

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > тигрик 7 июля 2016, 21:30

      Та я шучу)))).

      Мне как-то без особой разницы - что 48-ым, что 98-ым закончу.

      Суть-то давно понятна. Почти все, кто выше, играют не думая. Просто ставят самые большие кэфы, а те иногда проходят и дают более весомый прирост, чем у тебя за 3-5 игр с реальными, а не фантазийными исходами.

      Вот если бы было "умное" ограничение по деньгам, то игра вслепую стала бы весьма чревата банкротством.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июля 2016, 17:48

      Сервер давно в конкурс не пускает? И как долго оно продлится, может кто-то из администрации здесь ответит?

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > sv1969 7 июля 2016, 18:12

      Ставь здесь. Я потом подтвержу или даже подтвердю)).

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sv1969 7 июля 2016, 19:07

      Зашел на ветку Евро, там поставил на матч Герм-Фран и показывают результаты текущих матчей.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sv1969 7 июля 2016, 19:15

      Пожалуйста.

      0
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