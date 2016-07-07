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    «Вест Хэм» передумал покупать Тевеса

    «Вест Хэм» отказался от приобретения форварда сборной Аргентины Карлоса Тевеса.

    На трансфере аргентинцы настаивал главный тренер «молотобойцев» Славен Билич, который видел в Тевесе вариант усиления атаки. Переход форварда сорвался из-за его серьезных финансовых требований. В Англии Тевес хотел получать оклад в размере 250 тысяч фунтов в неделю.

    «Мы хотели укрепить состав Тевесом, но он захотел получать 250 тысяч в неделю. Он не настолько хорош, чтобы платить ему такие деньги», — заявил владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

    Напомним, что Тевес выступал за «Вест Хэм» с 2006 по 2007 год.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.07.2016 06:55
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