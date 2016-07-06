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    В «Наполи» готовят 35 миллионов за пару игроков «Динамо» Загреб

    Руководство «Наполи» рассматривает вариант приобретения за 35 миллионов евро сразу двух хорватских футболистов загребского «Динамо». Речь идет о Марко Пьяца и Марко Рога.

    «Наполи» действительно рассматривает вариант покупки Пьяцы и Рога. Предложенная нам сумма составляет 35 миллионов евро. Но соглашения мы пока не достигли. Есть еще некоторые детали, которые нужно обсудить и уладить», – заявил президент «Динамо» Мирко Баришич.

    Известно, что Пьяца входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля».

    Источник: Football Italia

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    06.07.2016 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 6 июля 2016, 11:05

      Бля, ну почему наши клубы не обращают внимание на молодых Хорватов, Сербов..???

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