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    «Кристал Пэлас» предложил «Ливерпулю» рекордные 31,5 миллиона за Бентеке

    «Кристал Пэлас» во время летнего трансферного окна планирует приобрести нападающего «Ливерпуля» Кристиана Бентеке. По информации источника, лондонский клуб предложил за форварда рекордные 31,5 миллиона фунтов. Отметим, что первоначальное предложение в 25 миллионов было отклонено.

    В прошедшем сезоне Бентеке провел за «Ливерпуль» в АПЛ 29 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: The Guardian

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    05.07.2016 12:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31

      AS Roma Ultras 5 июля 2016, 15:02

      По моему футболист толковый, смущает одно, середняк АПЛ может выплачивать такие баснословные суммы. У нас в сериАле даже Юве сто раз подумает прежде чем совершать такие покупки

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 июля 2016, 14:07

      Да дороговато обошелся для лавки то,прям история с Кэрролом чем то напоминается

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 июля 2016, 13:37

      наверное, отдадут, хоть покупали за 46. не вписывается он в модель клоппа.

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Chesn0k 5 июля 2016, 14:07

      Вроде как за 32,5 ляма фунтов покупали...почти также))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 июля 2016, 13:36

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 июля 2016, 12:22

      Ништяк, пусть берут!

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