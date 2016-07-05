«Кристал Пэлас» предложил «Ливерпулю» рекордные 31,5 миллиона за Бентеке

По моему футболист толковый, смущает одно, середняк АПЛ может выплачивать такие баснословные суммы. У нас в сериАле даже Юве сто раз подумает прежде чем совершать такие покупки
«Кристал Пэлас» во время летнего трансферного окна планирует приобрести нападающего «Ливерпуля» Кристиана Бентеке. По информации источника, лондонский клуб предложил за форварда рекордные 31,5 миллиона фунтов. Отметим, что первоначальное предложение в 25 миллионов было отклонено.
В прошедшем сезоне Бентеке провел за «Ливерпуль» в АПЛ 29 матчей, в которых забил девять голов.