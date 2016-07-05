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    Стоичков: «Роналду может выиграть «Золотой мяч» только из-за своей красоты»

    Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков в очередной раз задел представителей мадридского «Реала». На этот раз он высказался в адрес Криштиану Роналду.

    «Гризманн показывает очень интересный футбол. Но «Золотой мяч» наверняка получит Роналду благодаря своей красоте. Бэйл также сможет претендовать на звание лучшего футболиста года, если сборная Уэльса пробьется в финал чемпионата Европы», — сказал он.

    Напомним, что в полуфинале Евро-2016 сборная Уэльса сыграет с командой Португалии. Игра пройдет 6 июля.

    Источник: Cadena Cope

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    05.07.2016 08:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +271

      artem 81 6 июля 2016, 12:51

      лучший будет гризман

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Bayern Andr 5 июля 2016, 13:58

      Бэйл уже сейчас больше достоин ЗМ, нежели Роналду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 5 июля 2016, 13:33

      Если пройдет в финал евро 100% получит ЗМ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 5 июля 2016, 13:32

      Бэйл, Суарес , Гризман!!!!!!! можно добавить Нойера!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 июля 2016, 11:32

      Не понимаю, почему все так забыли про Суареса. В прошлом сезоне просто всех рвал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 5 июля 2016, 10:52

      Роналду получает Золотые Мячи благодаря своей лучшей игре в мире! Поэтому ему все и завидуют!! Вот наподобие таких мудаков как стоичков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 5 июля 2016, 18:10

      а где эта лучшая игра? я че-то не заметил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov > alexfor 5 июля 2016, 20:40

      это лучшая игра на протяжении всей его профессиональной карьеры! а ты судишь по отдельным матчам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 5 июля 2016, 21:54

      да ты что, какая лучшая) это скорее ты судишь по отдельным матчам) с приличными соперниками и вовсе по всему сезону не виден практически был, в том числе и на евро. лучший его сезон был в мю и в реале, когда он забил 17 мячей в лч и выиграл ее. ...но никак не этот.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > alexfor 5 июля 2016, 21:54

      хотя на евро, например, еще никого по-настоящему приличного и не было)

      -1
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      Рейтинг: +5

      Karakulov > alexfor 6 июля 2016, 14:15

      по всему сезону не был виден?! ты глуп и слеп, с тобой нечего обсуждать...

      1
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 6 июля 2016, 18:20

      глуп и слеп ты от любви к роналду. покеры мальме - не показатель для такого игрока, а серьезными командами его так и не увидели.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 июля 2016, 10:29

      Что за бред он несёт?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 5 июля 2016, 10:26

      Стоичков завидует Роналду

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 июля 2016, 10:02

      Бейл самый достойный кандидат!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 июля 2016, 09:52

      А вообще жаль, что Италия вылетела... Выиграй Италия ЧЕ и ЗМ обязаны были дать Буффону!

      2
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