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    Шпрыгин: «Вряд ли паспорт болельщика поможет значительно уменьшить беспорядки»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал изменения закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Напомним, теперь покупка билетов и вход на спортивные мероприятия будут осуществляться по паспорту.

    «Изменения не спонтанны. Разговоры об этом велись достаточно давно, около двух лет. Не думаю, что ситуация с драками на Евро-2016 как-то спровоцировала подписание документа.

    Я считаю, что будет совершенно необязательно предъявлять паспорт на постоянной основе. Для каждого создадут индивидуальную карту, fan-ID, с действием в рамках общей базы по всей Европе и России. Это и будет паспортом болельщика.

    При помощи этой карты зритель сможет пройти на стадион, оплатив билет, купить что-то в буфете и даже приобрести атрибутику любимого клуба. Это можно сравнить с картой iTunes, которую используют владельцы популярных американских гаджетов. Но вряд ли такое изобретение поможет значительно уменьшить количество беспорядков.

    База нарушителей будет находиться в открытом доступе на сайте МВД. Наверное, это сделано умышленно: некая доска позора для нарушителей правопорядка», – сказал Шпрыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2016 22:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2016, 09:22

      А.что поможет? Предлагай.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июля 2016, 23:15

      Уйди ты на ххххх в монастырь и сиди там чтоб тебя не было слышно

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