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    Путин подписал закон о продаже билетов на спортивные мероприятия по паспорту

    Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту, сообщает официальный интернет-портал правовой информации. После вступления в силу данный закон также даст право судам устанавливать запрет на посещение мероприятий болельщикам, ранее уличенным в нарушении правил поведения на трибунах. Черные списки будут публиковаться на сайте МВД.

    Теперь организаторы спортивных мероприятий обязаны будут проводить идентификацию личности зрителей не позднее чем за три часа до начала соревнований. Болельщикам из черного списка, которые попытаются пройти на матч, деньги за билет возвращать не будут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 18:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +46

      vovko 4 июля 2016, 22:11

      Если я хожу на футбол с женой, то покупая по одному билету в руки мы рискуем сидеть в разных местах, или я чего-то не понял?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июля 2016, 21:51

      Нужен закон,что бы все входящие на стадион приносили справку об отсутствии судимости. И от венеролога. А вдруг больной рядом сидит? И от психиатора тоже.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Sem3M 4 июля 2016, 21:23

      "обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту" Нет. Не обязаны они. Цитата заметки с ТАСС "Согласно документу, организаторы соревнований по согласованию с собственниками стадионов будут вправе устанавливать требования к оформлению и контролю входных билетов, в том числе "предусматривающие идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющим личность". Просто до принятия этого закона, они не имели право спрашивать паспорт при продаже билетов. Теперь имеют. В любом случае кривая поползла вверх и это радует.

      -2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 июля 2016, 21:04

      хороший закон, но всё же, его ещё нужно доработать, очень много ньюансов может всплыть в различных ситуаций. Так что по пунктах нужно изложить правило покупки и входа на стадион.

      -3
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      Рейтинг: +40

      WHU 4 июля 2016, 20:26

      Ну теперь алкаш дядя Петя будет получать бутылку за каждый купленный билет.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 4 июля 2016, 20:25

      Мигранты не смогут ходить на футбол.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 4 июля 2016, 20:21

      не умеете вести себя на трибунах- получите.
      Путину респект и уважение.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июля 2016, 19:42

      Спасибо Владимир Владимирович за то,что теперь надо приходить за 3 часа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > андрей андреев 4 июля 2016, 20:34

      Ты не так понял)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 4 июля 2016, 20:37

      "организаторы спортивных мероприятий обязаны будут проводить идентификацию личности зрителей не позднее чем за три часа до начала соревнований. "
      -Может быть.Но у нас многие покупают билеты за полчаса до начала.Я что то упустил?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 4 июля 2016, 19:13

      Отлично! Спасибо!

      4
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      Рейтинг: +67

      artem27066 4 июля 2016, 18:42

      Дожили, что теперь еще и по паспорту билеты будут продавать

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > artem27066 4 июля 2016, 20:33

      Я всегда хорошо относился к фан-секторам на трибунах, но есть быдло и есть фаны, которые за деньги устраивают провокации и бороться с ними можно только таким образом. Лично я рад.

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