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    У Италии 11 игроков под угрозой дисквалификации, у Германии – пять

    Перед матчем Германия – Италия под угрозой дисквалификации находятся 16 футболистов.

    В составе итальянской команды таких игроков 11: Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Эдер, Даниэле Де Росси, Маттиа Де Шильо, Лоренцо Инсинье, Грациано Пелле, Сальваторе Сиригу и Симоне Дзадза.

    У немцев на карточках «висят» пять футболистов: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Джошуа Киммих и Месут Озил.

    Любой из этих игроков может пропустить полуфинал Евро-2016, если получит предупреждение в четвертьфинальном матче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 02:07
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 2 июля 2016, 10:22

      думал тут о допинге пойдет речь..

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 2 июля 2016, 09:11

      Это плохо для Италии, ведь в финале с Уэльсом будет тяжело.

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 июля 2016, 09:04

      Посмотрите как Итальянцы поют гимн страны, они гордятся, они защищают честь, они ЧЕМПИОНЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 2 июля 2016, 08:24

      А разве при выходе в четвертьфинал все желтые карточки не сгорают? Комментатор какой-то говорил вроде.

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > FCBarcelona1713 2 июля 2016, 08:35

      Сгорают, но сумма 2-х жёлтых-дисквалификация, а она не отменяется. Поэтому Рэмси не сыграет с Португалией в 1/2.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Alek7183 4 июля 2016, 20:39

      Ну вот, например, у Барцальи одна ЖК, он получил ее еще на групповом этапе. Разве при выходе в 1/4 она не сгорела? Ну т.е. для дисквалификации ему снова нужно было бы набрать еще две карточки, разве нет?

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > FCBarcelona1713 6 июля 2016, 16:04

      Нет. Жёлтые сгорают только перед 1/2, если бы Барцальи получил жк в игре с Германией он бы пропустил полуфинал.

      0
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 2 июля 2016, 07:48

      У обоих команд достойные замены

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 июля 2016, 07:37

      У Италии все равно кому ставить автобус.

      -3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2016, 07:15

      У Германии хорошее преимущество в 6 игроков !

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 2 июля 2016, 07:13

      17 лет болею за немцев, было все поражения - победы) в этом евро свою сборную не брошу, но и рад буду если Исландия поставит всех на место)

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 июля 2016, 06:46

      Раскладец такой - вначале разведка с пристрелкой, рваная игра, затем швайнюки забивают гол со стандарта ( где-то 30-38 минута). Второй тайм - куча нервов и карточек, вероятен пеналь, который забивают уже макароши. Основное время - ничья. Потом - фиг его знает, но белые выиграют. С ув.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 июля 2016, 06:04

      Печально. Но до полуфинала еще нужно дойти

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