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    Нолито: «Гвардиола – один из лучших тренеров мира, мне повезло работать под его рукуводством»

    Новичок «Манчестер Сити» Нолито поделился впечатлениями от своего перехода в английский клуб.

    – Что ты можешь дать «Манчестер Сити»?

    – Постараюсь сделать как можно больше для успеха команды: соответствовать требованиям тренера, играть как можно лучше и помочь «Сити» побеждать.

    – Чего ты ждешь от Гвардиолы?

    – Мне повезло, потому что Гвардиола дал мне шанс играть в «Барселоне». У меня есть опыт работы с Гвардиолой, я немного знаю его и считаю одним из лучших тренеров мира. Он хорошо знает футбол, такой наставник поможет мне играть лучше.

    – В команде уже есть несколько испанцев…

    – Да, я знаю Давида Силву по национальной сборной – мы хорошие приятели.

    – Как бы ты описал себя в трех словах?

    – Не умею давать такие характеристики! Я самый обыкновенный человек.

    – Каковы твои первые впечатления от клуба?

    – Впечатление самое благоприятное: превосходные условия для тренировок, потрясающий стадион, бассейн, как будто попадаешь в другой мир! Все условия для того, чтобы хорошо играть в футбол.

    – Почему ты выбрал девятый номер?

    – Мне предложили несколько номеров на выбор, один из них – 9. Я играл в футболке с девятым номером в «Барселоне Б» и «Бенфике», поэтому выбрал его еще раз.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.07.2016 11:58
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