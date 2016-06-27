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    Матвиенко предложила не пускать на ЧМ-2018 фанатов, обвиненных в хулиганстве

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать перед чемпионатом мира-2018 списки болельщиков, которые ранее были обвинены в хулиганстве и не допускать их приезда в Россию.

    «Возможно формирование первостатейных списков тех, кому предъявляли уголовные, административные обвинения за хулиганство, чтобы ограничить их въезд и не допускать на чемпионат.

    Но вводить визы для всех болельщиков не будем, это неправильно. Наоборот, на таких спортивных мероприятиях происходит либерализация въездного режима», – отметила Матвиенко.

    Источник: Р-Спорт

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    27.06.2016 12:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 27 июня 2016, 13:17

      Бичуют маленьких воришек, для удовольствия больших.
      (Н.А.Некрасов)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июня 2016, 13:04

      Для начала своих бы выявить и забанить.

      2
      Ответить
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