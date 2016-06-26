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    Дайер заинтересовал «Баварию»

    Полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Эрик Дайер попал в сферу интересов «Баварии». Как сообщает источник, представители мюнхенского клуба остались под впечатлением от выступлений 22-летнего хавбека на Евро-2016 и в минувшем клубном сезоне.

    Отмечается, что Дайер рассматривается немецким грандом в качестве замены Хаби Алонсо.

    В минувшем сезоне английский полузащитник провел 50 матчей за «Тоттенхэм», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    26.06.2016 14:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 26 июня 2016, 16:51

      Лучше Швайни обратно...или Крооса верните

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 июня 2016, 15:06

      Не уровень баварии

      2
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