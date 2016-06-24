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    «Байер» договорился с Драговичем

    Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович согласовал личный контракт с «Байером». Теперь австрийцу осталось дождаться разрешения на переход от украинского клуба. По информации СМИ, трансфер обойдется леверкузенцам в 15 миллионов евро.

    Драгович перебрался в «Динамо» из «Базеля» в июле 2013-го года. В прошедшем розыгрыше УПЛ 25-летний игрок принял участие в 17-ти играх, заработав две желтых и одну красную карточку. Как сообщалось ранее, на австрийца также претендовали «Сандерленд», «Рома» и «Боруссия» из Дортмунда.

    Источник: Bild

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    24.06.2016 12:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2016, 14:24

      Скауты Байера ЧЕ что ли не смотрят?)))Драгович - был худшим в составе сборной Австрии.

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