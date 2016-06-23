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    «Ливерпуль» предлагает за Зелинского 14 миллионов

    «Ливерпуль» продолжает следить за полузащитником «Эмполи». Права на Петра Зелинского принадлежат «Удинезе», но последние два сезона он провел на правах аренды в «Эмполи». В услугах футболиста также заинтересованы «Наполи» и «Рома».

    Англичане готовы предложить за 22-летнего футболиста сборной Польши 14 миллионов евро. При этом известно, что «Наполи» и «Рома» оценивают такой трансфер в 10 миллионов. Медосмотр в «Ливерпуле» хавбек пройдет после Евро-2016.

    В прошедшем сезоне поляк провел 35 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и столько же результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    23.06.2016 09:54
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