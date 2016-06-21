Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Степаненко: «Что-то слабее украинского чемпионата сейчас тяжело найти»

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко выразил мнение, что уровень чемпионата Украины не соответствует высокому европейскому уровню.

    «Футболисты сборной играют в украинском чемпионате, слабее которого сейчас тяжело найти. У нас 10 команд в турнире играют сзади и ждут ставки-переставки, сдачи-пересдачи. Им не платят. Они ждут матчей с «Шахтером» и «Динамо», когда им подвезут деньги, чтобы хоть немного заработать.

    В командах играют молодые ребята по 20 лет. Когда у тебя мяч, то можно хоть 10 секунд принимать решение, обводить одного, второго», – сказал Степаненко.

    Источник: Terrikon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 21 июня 2016, 17:35

      судя по выступлениям сборных - уровень примерно одинаковый.
      футбол у нас в глубочайшей ж.пе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 21 июня 2016, 13:53

      Нее есть слабее, это РФПЛ у вас хотябы Днепр с шахтёром в лиге Европы до финала доходили, а у нас из группы выйти не могут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Muhametshin 21 июня 2016, 14:40

      Забыл те 2 клуба которые были в финалах и победили???
      А твои 2 клуба только раз победили!!!
      И чей слабее???
      Ааааа из группы команда РФПЛ с 5-ю победами выходит, а из УПЛ один с трудом( с тремя победами) ели выходит!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      Grag > Parham 21 июня 2016, 16:18

      че спорить уровень примерно одинаков,не далеко друг от друга ушли.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11