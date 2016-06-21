Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Нижний Новгород» может быть восстановлен

    Футбольный клуб «Нижний Новгород» может быть восстановлен, сообщают Новости Нижнего Новгорода. 20 июня по итогам круглого стола с ведущими специалистами, посвященного проблемам нижегородского футбола, было принято решение направить 21 июня в администрацию Нижнего Новгорода письмо с просьбой одобрить заявку на включение «горожан» во вторую лигу Чемпионата России по футболу (зона «Урал-Поволжье»). Бюджет возрожденного клуба может составить 20 миллионов рублей на весь сезон вместе с содержанием детско-юношеской спортивной школы по шести возрастным группам.

    «Та футбольная «пирамида», затеянная некоторыми областными чиновниками из-за своей некомпетентности, рухнула в одночасье. В последние годы в Нижегородской области за исключением Сарова, не было построено ни одного спортивного стадиона», – сказал бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров.

    Напомним, в июне было объявлено о расформировании нижегородской «Волги».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 16 сентября 2016, 11:13

      наверно единственный город в россии где нет команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 21 июня 2016, 14:04

      Футбол нужно возродить в нашем городе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 июня 2016, 11:26

      Обычное дело - закрыть одно распилочное предприятие, открыть другое.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11