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    Ваньяма успешно прошел медосмотр в «Тоттенхэме»

    Полузащитник «Саутгемптона» Виктор Ваньяма прошел медицинский осмотре в «Тоттенхэме», в котором он продолжит свою карьеру.

    «С удовольствием прошел медосмотр в «Тоттенхэме». Для меня это новый в карьере. Постараюсь приложить все усилия на благо своей новой команды.

    Хочу поблагодарить руководство «Саутгемптона» и замечательных фанатов за проведенное время, в моем сердце всегда будет место для вас», – приводит слова Ваньямы soka25east.

    За хавбека «шпоры» заплатят 11 миллионов фунтов стерлингов. В минувшем сезоне Ваньяма сыграл в 35-ти матчах АПЛ, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 10:13
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