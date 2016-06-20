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    Бэйл: «Я избрал другую технику выполнения штрафных ударов»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о новом способе исполнения штрафных ударов, которые он практикует на Евро-2016.

    «Раньше я всегда закручивал мяч, когда исполнял штрафные, но теперь я избрал другую технику выполнения удара, так как считаю ее лучшей. Крутить мяч стало немного скучно.

    При таких ударах мяч может пролететь в 50 ярдах над перекладиной, но если попадешь в ворота, будет очень красиво.

    На этом чемпионате Европы мяч отличается от тех, что в АПЛ или Примере. Если правильно ударить по нему, он сильно меняет свою траекторию во время полета. Для игроков это хорошо, а вот вратарей жаль», – сказал Бэйл.

    Источник: Skysports

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    20.06.2016 16:31
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