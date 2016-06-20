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    «Шинник» получил лицензию на участие в ФНЛ

    «Шинник» сможет стартовать в новом сезоне в ФНЛ. Как сообщил генеральный директор клуба Валерий Фролов, клубу удалось выполнить условия апелляционного комитета Футбольной национальной лиги. Ранее сообщалось, что «Шинник» пока не урегулировал вопросы по налогам за зарплаты и премиальные своих игроков.

    «Только что пришла бумага, что все условия апелляционного комитета по требованиям, которые предъявляли для выступления в ФНЛ, выполнены «Шинником» в полном объeме. Теперь об этом можно смело объявить», – заявил Фролов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2016 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +790

      denisov 20 июня 2016, 15:52

      Удачи им

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