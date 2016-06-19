Гитарист Rammstein: «Не думаю, что Германия выиграет Евро-2016»

Гитарист Rammstein Пауль Ландерс, который в эти дни с группой выступает в Москве, рассказал об отношении к футболу и поделился мнением о шансах сборной Германии на Евро-2016.

– У вас довольно длинный бытовой райдер — двести страниц! Можно поинтересоваться, зачем вам белая комната, настоящий газон и огромный плазменный телевизор?

– Белая комната и газон? Не знаю, может, кто-то из нас стал садовником. С телевизором всe проще — идeт чемпионат Европы по футболу. В группе есть несколько болельщиков. Они совершенно точно будут смотреть футбол. Когда мы планировали этот тур, мы думали, что чемпионат только в следующем году. Так что болельщикам в нашей группе придeтся это как-то пережить.

– Выиграет Германия Евро-2016 или нет? Что думаете?

– Думаю, что нет. Сейчас много об этом говорят. А надо не говорить, а действовать. Вот мы, например, просто занимаемся музыкой, а не целенаправленным производством мировых хитов. При таком подходе просто ничего не получится, даю руку на отсечение. Футболистам нужна не победа, им нужна хорошая игра, хорошая тактика, и вот, когда всe это будет, тогда всe возможно. А под давлением чемпионами мира или Европы стать очень трудно.