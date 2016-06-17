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    Левандовски может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов перебраться в Англию, сообщает Daily Mail. В Премьер-лиге он может оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Но этот клуб нацелен больше на покупку капитана сборной Швеции Златана Ибрагимовича, а двух игроков сразу не потянет. Еще один вариант для футболиста сборной Польши«Ливерпуль», которым руководит знакомый ему по дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп. Однако эта сделка будет возможна не раньше следующего лета, если «красные» выйдут в Лигу чемпионов.

    Ранее сообщалось, что основным претендентом на Левандовски является «Реал». По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Бундеслиге 32 матча, в которых забил 30 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 09:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 17 июня 2016, 21:44

      Да-да, Ливерпуль-Ливерпуль! к Юргену

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 17 июня 2016, 11:03

      да в любой команде может оказаться любой игрок.... про реал уже не вспоминают....ваш же сайт писал..что уже все докумены подписаны...или на бомбардире одни утки... тогда посоветуйте более адекватный сайт

      3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 17 июня 2016, 10:48

      умора

      2
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