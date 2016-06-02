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    Левандовски достиг предварительной договоренности с «Реалом»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Реале».

    Сообщается, что футболист уже достиг предварительной договоренности с мадридским клубом, подписав соответствующие документы. По информации источника, трансфер состоится после чемпионата Европы, и Левандовски будет зарабатывать в «Реале» около 25 миллионов евро в год.

    В завершившемся сезоне поляк провел за «Баварию» 51 матч во всех турнирах, забил 42 гола и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.06.2016 19:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -130

      калач 3 июня 2016, 13:38

      головолюбов всех соберут - Лёву, надо еще Манжукича, Льоренте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 3 июня 2016, 13:32

      А кристинку куда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 3 июня 2016, 13:15

      Горе-эксперты мля..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 2 июня 2016, 21:24

      Хамес на выход

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 2 июня 2016, 20:52

      на понижение ради денег?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      falanor > sold93 2 июня 2016, 22:13

      оч смешно. в Баварии щас меняется поколение игроков ни больше ни меньше. Роббен и Рибери уже не могут играть весь сезон. ставка делается на талантливых ребят которым 22-25. может на Бундеслиге Бавария унижает всех и вся, но на ЛЧ арене все не так просто.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > sold93 2 июня 2016, 23:00

      Ну что ты лепишь??? Самому не смешно? Чемпион бундес лиги это конечно очень круто... но как-то скучно... не?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 2 июня 2016, 20:11

      25 лямов?)) Тааак, у Месси походу появился повод пообщаться с руководством клуба)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 июня 2016, 20:07

      Кристинку точно продавать собрались

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 2 июня 2016, 19:48

      После этого Месси запросит у Барсы повышения оклада до 26)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 2 июня 2016, 19:17

      Давай давай Роберт

      0
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      Рейтинг: +30

      sebp05 2 июня 2016, 19:14

      25 лямов о_о, о_0, 0_0, О_0, О_О
      нет - Реалу нужен топ-форвард, я всё-понимаю, прости уж меня Карим, но 25 лямов, а это, очевидно, без бонусов и прочего
      отдам детей в футбольную секцию и буду их агентом)

      2
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      Рейтинг: +30

      sebp05 > sebp05 2 июня 2016, 19:16

      Кокоша, играй в футбол - ещё есть куда и к чему стремиться)

      0
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