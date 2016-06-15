Сапета покинул «Урал»

Контракт полузащитника Александра Сапеты с футбольным клубом «Урал» подошел к концу. Футболист покидает клуб из Екатеринбурга. За «Урал» Александр сыграл более 50 официальных матчей, в которых забил девять мячей.

«Три года в Екатеринбурге стали для него новым этапом развития футбольной карьеры и личной жизни.

Футбольный клуб «Урал» благодарит Александра за яркую и продуктивную игру в составе нашей команды. Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры! Мы всегда будем рады видеть тебя в Екатеринбурге!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.