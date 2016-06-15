Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мхитарян желает уйти из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, рассказал о планах на будущее своего клиента.

    «Руководство «Боруссии» пообещало Мхитаряну отпустить его в другую команду. Но теперь они боятся разозлить своих болельщиков. Это очень плохое решение. Видимо нужно сказать им, что в следующем году Мики покинет их бесплатно.

    Не понимаю, как можно отдать своего капитана заклятым врагам, но тем не менее пытаться оставить Генриха. «Манчестер Юнайтед» – уникальный шанс для Мхитаряна. Он хочет перейти туда», – сказал Райола.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 16 июня 2016, 01:41

      Боруссия как обычно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 июня 2016, 14:03

      В Арсенал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 15 июня 2016, 13:02

      Не думаю, что он нужен Моуру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 15 июня 2016, 10:55

      Теперь все хотят в МЮ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 июня 2016, 10:34

      В МЮ ему будет некомфортно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 10:22

      ....а че в том плохого???...в манчестере ему будут платить процентов на 30 больше....да и МЮ все таки - команда легенда, хотя и на сегодня рейтингом значительно ниже дортмунда!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 15 июня 2016, 10:14

      не торопись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 июня 2016, 09:36

      И повтори судьбу Депая

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Аристократ Олжик 15 июня 2016, 10:44

      Депай салага, а Генрих уже мужик.... и я понимаю, если бы он из Шахтера переходил и тогда был бы риск, а так то он уже заматерелый в Боруссии... да и после Шахтера он был уже харош!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > LOKOfanatik19 18 июня 2016, 20:33

      Чемпионат Англии силовой, а в Германии играют не так жестко, как в Англии. Лично сам видел парочку игр Боруссии, и когда ей предлагают силовой футбол, то не только Мхитарян, но и Ройс уходят в тень, да и Обамеянг не любитель по толкаться . . .
      Я думаю, что у Мхитаряна в Англии если и получилось бы, то в Саутгемптоне, Стоке, Эвертоне или в Лестере . . . а в МЮ вряд ли, просто МЮ такой клуб, который не дает доверия слишком много, - матча и не более, потом на скамейку запасных. Плюс уровень ожидания тренеров и болельщиков от игрока, за которого заплатили солидную сумму. Все это ему на голову, ему бы это помешало бы. А в Саутгемптоне, Эвертоне, Лестере и Стоке давления нет, много доверия, и играть легче, когда ты знаешь, что место высше 10-го, уже достижение

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Аристократ Олжик 19 июня 2016, 11:25

      он игрок явно не уровня Саутгемптона или Стока))) А при его трудолюбии он и в МЮ раздобудет место в основе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11