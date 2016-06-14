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    «Барселона» заплатит 5,5 миллиона за финансовые нарушения трансфера Неймара

    «Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу трансфера полузащитника команды Неймара. Каталонцы признали, что допустили ошибки в налоговом планировании на два финансовых года, когда подписывали бразильца. Предполагается, что сине-гранатовые выплатят штраф в размере 5,5 миллиона евро.

    Напомним, что «Барселона» и Неймар обвинялись прокуратурой Испании в неуплате налогов и сокрытии реальной стоимости перехода футболиста. В клубе сообщали, что трансфер бразильского форварда обошелся им в 57 миллионов евро, тогда как по версии правоохранительных органов выплаченная сумма «Сантосу» существенно превышала названную.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.06.2016 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Igil777 14 июня 2016, 16:22

      надеюсь они оправяться после такого большого штрафа

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