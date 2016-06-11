Ради перехода в «Интер» Яя Туре готов пойти на двукратное снижение зарплаты

Почему вообще футболистам платят такие зарплаты? Вроде бы их профессия не связана с риском для жизни, они не защищают родину, не лечат больных, не решают глобальных проблем во всем мире, не производят последние чудеса техники и уж тучно не являются мировыми "главнюками" . . . а зарплаты такие . . .
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре намерен перейти «Интер». Сообщается, что ради перехода в стан миланского клуба 33-летний ивуариец готов пойти на двукратное снижение заработной платы. Отметим, что на данный момент годовой оклад футболиста составляет 12 миллионов евро.
По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Туре провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 32 матча, в которых забил шесть голов.