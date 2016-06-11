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    Ради перехода в «Интер» Яя Туре готов пойти на двукратное снижение зарплаты

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре намерен перейти «Интер». Сообщается, что ради перехода в стан миланского клуба 33-летний ивуариец готов пойти на двукратное снижение заработной платы. Отметим, что на данный момент годовой оклад футболиста составляет 12 миллионов евро.

    По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Туре провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 32 матча, в которых забил шесть голов.

    Источник: Football Italia

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    11.06.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 июня 2016, 18:24

      Почему вообще футболистам платят такие зарплаты? Вроде бы их профессия не связана с риском для жизни, они не защищают родину, не лечат больных, не решают глобальных проблем во всем мире, не производят последние чудеса техники и уж тучно не являются мировыми "главнюками" . . . а зарплаты такие . . .

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