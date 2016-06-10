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    Де Хеа: «Атлетико» заслуживал победы в ЛЧ больше «Реала»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов должен был победить «Атлетико», а не «Реал». Напомним, встреча между командами завершилась вничью в основное время, а в серии пенальти верх взяли «сливочные».

    «На своем пути к финалу «Атлетико» обыграл очень сложных соперников, поэтому заслуживал стать победителем Лиги чемпионов больше, чем «Реал».

    Я провел в «Атлетико» много лет. Там я получил все, что сейчас имею. Этот клуб навсегда останется в моем сердце», – сказал Де Хеа.

    Источник: Goal.com

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    10.06.2016 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 июня 2016, 12:16

      именно поэтому Зидан и Перес приняли решение не приобретать Де Хеа :D

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 10 июня 2016, 22:16

      а... ну сейчас это очень важная информация

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 июня 2016, 19:29

      уууууууууууууууууууууууууууууу
      ууууууууууууууу

      0
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