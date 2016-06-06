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    Марез готов к уходу из «Лестера»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез готов покинуть клуб, который в минувшем сезоне выиграл АПЛ. Интерес к нему проявляют «Арсенал» и «ПСЖ».

    Отмечается, что «Лестер» еще надеется удержать Мареза и предлагает ему контракт на улучшенных условиях. Алжирец получает 35 тысяч фунтов в неделю, тогда как его партнер Джейми Варди 80 тысяч фунтов.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Варди практически согласовал свой переход в «Арсенал», а Н’Голо Канте собирается в «ПСЖ».

    Источник: Goal.com

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    06.06.2016 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 июня 2016, 11:18

      хотелось увидеть как они защитят титул этим же составом и на что способны в лч, а они побежали кто куда. прощай, Лестер!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 7 июня 2016, 05:54

      Распродажа!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 7 июня 2016, 00:50

      В следующем году Лестер вернеться в чемпионшип....)

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