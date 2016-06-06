Марез готов к уходу из «Лестера»

хотелось увидеть как они защитят титул этим же составом и на что способны в лч, а они побежали кто куда. прощай, Лестер!!
Полузащитник «Лестера» Рияд Марез готов покинуть клуб, который в минувшем сезоне выиграл АПЛ. Интерес к нему проявляют «Арсенал» и «ПСЖ».
Отмечается, что «Лестер» еще надеется удержать Мареза и предлагает ему контракт на улучшенных условиях. Алжирец получает 35 тысяч фунтов в неделю, тогда как его партнер Джейми Варди 80 тысяч фунтов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Варди практически согласовал свой переход в «Арсенал», а Н’Голо Канте собирается в «ПСЖ».