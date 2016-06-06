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    Моуринью хочет избавиться от 13-ти игроков «Манчестер Юнайтед»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует продать 13 игроков «красных дьяволов». В частности, речь идет о полузащитниках Хуане Мате, Андере Эррере, Мемфисе Депае, а также о защитнике Люке Шоу.

    Сообщается, что португальский специалист ранее встретился с исполнительным директором команды Эдом Вудвордом, с которым обсудил планы на предстоящий сезон и назвал имена тех, кого хотел бы продать.

    Источник: Goal.com

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    06.06.2016 14:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июня 2016, 22:49

      Если одновременно поменяет половину команды, то можно считать, что первая половина чемпионата провалена. А там и повторение сценария "Челси" не за горами.

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 6 июня 2016, 18:59

      С Вудвордом можно каждый год состав менять. Ему похеру куда деньги тратить!
      Превратил великий клуб в денежный мешок!

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 июня 2016, 17:37

      Мемфис - труп ( в игровом понятии )))
      Мата - труп
      Рохо - труп
      Блинд - полуфабрикат
      Валенсия - прямолинейный читаемый всеми вингер без особого заострения
      Руни - Зе БЕСТ!!!
      Каррик - на опыте по шаблону все делает, думаю для того чтоб меньше ошибаться и заслужить новый контракт так на годика 2
      И вообще не хватает креативности многим и импровизации.
      и т.д.

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Igreks 6 июня 2016, 19:02

      Лучше бы ты молчал! Про Рохо только в цель попал!

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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 июня 2016, 17:30

      мата остался на уровне Валенсии, но никак уровня МЮ и ЧЕЛСИ

      2
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      Рейтинг: +49

      30регион > Igreks 7 июня 2016, 18:28

      Может в МЮ он и хуже стал играть,то в Челси он был дважды лучшим игроком по версии болельщиков и один раз по версии игроков.Так что в Челси он играл хорошо.Просто пришёл Жозе и выгнал его из состава.Хорошо что удачно продали его в МЮ.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 июня 2016, 17:29

      Я думаю, может это странно для некоторых, но тут не все так чисто.
      Тренер рубит откаты с купли-продажи игроков, потому и все тренера новые в командах тянут своих ранее подопечных или заинтересованных игроков с агентами. Платит клуб - а потом это все пилиться между всеми.....

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Igreks 6 июня 2016, 17:58

      Так точно, НО ! Тут реально надо половину команды разгонять...

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      Рейтинг: +238

      Громит 6 июня 2016, 17:28

      Мату жалко)

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 6 июня 2016, 16:50

      Ну не знаю, мне мата нравится. В компании талантливых игроков и хорошего тренера будет важным звеном. А вот всем остальным на выход. Оставил бы всех пацанов молодых включая Марсьяля. Де Хеа, Руньку.. Блинда наверное тоже оставил. И ВСЁ!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Dos_Santos 6 июня 2016, 17:58

      Солидарен!

      1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 6 июня 2016, 16:28

      уйдут максимум 5-6

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      Рейтинг: +45

      mc_key 6 июня 2016, 16:06

      забавно, все те игроки, которые мне в МЮ нравились

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      Рейтинг: +7

      Тёма123123 6 июня 2016, 16:03

      Депая и Эреру лучше бы оставил

      -1
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