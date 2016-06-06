Моуринью хочет избавиться от 13-ти игроков «Манчестер Юнайтед»

Если одновременно поменяет половину команды, то можно считать, что первая половина чемпионата провалена. А там и повторение сценария "Челси" не за горами.
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует продать 13 игроков «красных дьяволов». В частности, речь идет о полузащитниках Хуане Мате, Андере Эррере, Мемфисе Депае, а также о защитнике Люке Шоу.
Сообщается, что португальский специалист ранее встретился с исполнительным директором команды Эдом Вудвордом, с которым обсудил планы на предстоящий сезон и назвал имена тех, кого хотел бы продать.