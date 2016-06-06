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    Милевский: «Суркис придумывал цифры, а я платил штрафы по 50 тысяч долларов»

    Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своих нарушениях спортивного режима.

    «Кто не нарушал режим? Как будто в «Динамо» все пили воду и ложились спать в 12 ночи. Конечно, я нарушал режим, не скрываю. Но так, как об этом пишут, это уже чересчур.

    Когда я нарушал, я за это платил деньги. Сколько? 50 тысяч долларов. Игорь Михайлович придумывал цифры. Мог сказать 60 – как у него настроение. Сегодня 50, завтра 60, послезавтра 30.

    «Ааааа, ты мне должен «полтишок». Вопросов нет – забирайте. Только не надо кричать, портить настроение», – заявил Милевский в биографическом фильме «Миля».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 00:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +141

      erofey83 6 июня 2016, 01:22

      Миля оказывается был золотой человек, а не пропоец, как обычно предоставляла нам Российская пресса))

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