Игроки сборной Франции отужинают с президентом

Футболисты сборной Франции отужинают вместе с президентом страны Франсуа Олландом накануне старта чемпионата Европы. Сообщается, что глава государства прибудет на базу команды Клерфонтен, чтобы провести вечер с игроками и дать им напутственное слово перед Евро-2016.

«Игроки нашей сборной должны не только показать свой лучший футбол, но и как можно лучше представить страну. Они должны полностью сфокусироваться на турнире. Нельзя, чтобы им мешали какие-то сторонние обстоятельства», – заявил Олланд.