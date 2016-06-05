«Манчестер Юнайтед» продаст Швайнштайгера

«Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна готов расстаться с полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Сообщается, что руководство английского клуба осталось недовольным формой и постоянными травмами игрока. Напомним, хавбек перешел в стан «красных дьяволов» летом 2015 года.

По данным Transfermarkt, стоимость Швайнштайгера составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.