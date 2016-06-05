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    «Манчестер Юнайтед» продаст Швайнштайгера

    «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна готов расстаться с полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Сообщается, что руководство английского клуба осталось недовольным формой и постоянными травмами игрока. Напомним, хавбек перешел в стан «красных дьяволов» летом 2015 года.

    По данным Transfermarkt, стоимость Швайнштайгера составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.06.2016 15:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 июня 2016, 15:32

      я изначально сомневался в правильности его покупки МЮ, при всём уважении к Швайни!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 июня 2016, 17:05

      Обратно в Мюнхен, Басти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 5 июня 2016, 16:18

      чет рано швайни списали...

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 5 июня 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Назад не примем

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > BlackMurder 5 июня 2016, 16:03

      Ну и зря

      4
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 5 июня 2016, 15:42

      Игрок классный! Но МЮ не его команда. При Моуре и Голландце уж точно!

      4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2016, 15:25

      За 15 кто нибудь и купит...но не больше

      0
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