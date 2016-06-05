«Валенсия» не приняла предложение «Барселоны» по Канселу в размере 20-ти миллионов

«Барселона» намерена укрепить свою оборонительную линию с помощью защитника «Валенсии» Жоао Канселу. Наставник каталонского клуба Луис Энрике рассматривает португальца в качестве замену покинувшему команду Даниэлю Алвесу.

Тем не менее, предложение сине-гранатовых в размере 20-ти миллионов евро было отклонено «летучими мышами». Видимо, связано это с тем, что валенсийцы хотят получить от продажи игрока не менее 30-ти миллионов, прописанных в качестве отступных в контракте Канселу.