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    «Валенсия» не приняла предложение «Барселоны» по Канселу в размере 20-ти миллионов

    «Барселона» намерена укрепить свою оборонительную линию с помощью защитника «Валенсии» Жоао Канселу. Наставник каталонского клуба Луис Энрике рассматривает португальца в качестве замену покинувшему команду Даниэлю Алвесу.

    Тем не менее, предложение сине-гранатовых в размере 20-ти миллионов евро было отклонено «летучими мышами». Видимо, связано это с тем, что валенсийцы хотят получить от продажи игрока не менее 30-ти миллионов, прописанных в качестве отступных в контракте Канселу.

    Источник: Marca

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    05.06.2016 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 5 июня 2016, 13:26

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