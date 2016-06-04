Бенитес получит 600 тысяч за победу «Реала» в Лиге чемпионов

Да, но Зидан, прежде всего, доказал сам себе, что он супер и наверстает упущенное при заключении нового контракта. Хотя Рафику и Ди Маттео остается лишь вспоминать о былом. Можно сегодня назвать еще пару-тройку везунчиков, у которых остались одни воспоминания: Эктор Купер, Артур Жорж, Зепп Пионтек, Гарри Реднапп и прочие Монте Кристо.
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес получит солидный финансовый бонус за победу «Реала» в Лиге чемпионов. Напомним, что испанец руководил «сливочными» до 4 января 2016 года.
Согласно информации источника, испанский специалист получит 600 тысяч евро премиальных за победу «Реала» в Лиге чемпионов, в то время как нынешний наставник команды Зинедин Зидан получит вдвое меньше — 300 тысяч евро.