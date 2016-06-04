Бенитес получит 600 тысяч за победу «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес получит солидный финансовый бонус за победу «Реала» в Лиге чемпионов. Напомним, что испанец руководил «сливочными» до 4 января 2016 года.



Согласно информации источника, испанский специалист получит 600 тысяч евро премиальных за победу «Реала» в Лиге чемпионов, в то время как нынешний наставник команды Зинедин Зидан получит вдвое меньше — 300 тысяч евро.