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    Бенитес получит 600 тысяч за победу «Реала» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес получит солидный финансовый бонус за победу «Реала» в Лиге чемпионов. Напомним, что испанец руководил «сливочными» до 4 января 2016 года.

    Согласно информации источника, испанский специалист получит 600 тысяч евро премиальных за победу «Реала» в Лиге чемпионов, в то время как нынешний наставник команды Зинедин Зидан получит вдвое меньше — 300 тысяч евро.

    Источник: Sport Mediaset

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    04.06.2016 07:12
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 4 июня 2016, 10:15

      Да, но Зидан, прежде всего, доказал сам себе, что он супер и наверстает упущенное при заключении нового контракта. Хотя Рафику и Ди Маттео остается лишь вспоминать о былом. Можно сегодня назвать еще пару-тройку везунчиков, у которых остались одни воспоминания: Эктор Купер, Артур Жорж, Зепп Пионтек, Гарри Реднапп и прочие Монте Кристо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 июня 2016, 08:55

      Неплохая халява!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 4 июня 2016, 07:59

      а сколько Луческу дадут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > udavMike 4 июня 2016, 09:59

      2 года условно (1+1)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 4 июня 2016, 07:40

      Справедливо, чо! :0)

      1
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