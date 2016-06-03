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    Сычев: «Я был на переговорах в Малайзии, жду ответа»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал информацию о переговорах с малайзийским клубом «Негери Симбилан».

    «Слишком много ненужной информации обо мне. В Малайзии был, переговоры вел – пока на этом все. Сам жду известий от малайзийцев.

    Заканчивать с футболом? Нет, конечно! Ни в коем смысле. Хочу играть, силы есть. Малайзия? Это мое желание, новый вызов, новые эмоции. Если пока закрыты двери в России, почему бы и нет», – заявил Сычев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Виталич 4 июня 2016, 09:58

      ну любит он в футбол играть..что в этом плохого..пусть играет..

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      Рейтинг: +9

      Frutilups 4 июня 2016, 07:20

      То он переходит в клуб то не переходит то опять переходит, Бомбардир определился бы уже, а то надоели эти сплетни.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 01:07

      Просто до туда ещё молва о Диме не дошла... Малайзийцы не знают, во что ввязываются)

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 3 июня 2016, 23:29

      Ну так то да,сказал как есть. В нашей рашке по-моему играл последний раз за Волгу НН нашу,после не помню чтобы где-то блистал,где-то пытался устроиться,но как-то никак

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