Сычев: «Я был на переговорах в Малайзии, жду ответа»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал информацию о переговорах с малайзийским клубом «Негери Симбилан».

«Слишком много ненужной информации обо мне. В Малайзии был, переговоры вел – пока на этом все. Сам жду известий от малайзийцев.

Заканчивать с футболом? Нет, конечно! Ни в коем смысле. Хочу играть, силы есть. Малайзия? Это мое желание, новый вызов, новые эмоции. Если пока закрыты двери в России, почему бы и нет», – заявил Сычев.