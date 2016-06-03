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    «Вильярреал» заинтересовался украинцем Гуцуляком

    «Вильярреал» планирует значительно укрепить состав в летнее трансферное окно. Сообщается, что в сферу интересов испанского клуба попал полузащитник «Карпат» Алексей Гуцуляк. Представители «желтой субмарины» в начале следующей недели планируют встретиться с руководством львовской команды, чтобы договориться о переходе 18-летнего игрока.

    В прошедшем сезоне чемпионата Украины Гусуляк провел 15 матчей, в которых забил два гола. Его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.

    Источник: Marca

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    03.06.2016 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 3 июня 2016, 19:03

      Перспективный малый,можно брать.

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