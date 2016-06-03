«Вильярреал» заинтересовался украинцем Гуцуляком

«Вильярреал» планирует значительно укрепить состав в летнее трансферное окно. Сообщается, что в сферу интересов испанского клуба попал полузащитник «Карпат» Алексей Гуцуляк. Представители «желтой субмарины» в начале следующей недели планируют встретиться с руководством львовской команды, чтобы договориться о переходе 18-летнего игрока.

В прошедшем сезоне чемпионата Украины Гусуляк провел 15 матчей, в которых забил два гола. Его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.